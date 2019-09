Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stödtlen-Regelsweiler - Sattelzug prallt in Wohnhaus

Aalen (ots)

Am Samstag gegen 06:15 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit einem unbeladenen Kieslaster die Rotachstraße von Wört kommend in Richtung Mönchsroth. Aus noch unbekannter Ursache stieß der Sattelzug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Dieser wurde durch den Aufprall 10 m nach vorne geschoben. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde das dort befindliche Wohnhaus an der Fassade beschädigt. Im Anschluß fuhr der Sattelzug ein Stück auf dem Gehweg weiter, geriet in einen Vorgarten und prallte schließlich gegen ein älteres, bewohntes Wohnhaus. Zur Unfallzeit hielten sich in dem Haus zwei Frauen auf, die sich jedoch in einem Zimmer auf der gegenüberliegenden Hausseite befanden. Die Frauen konnten das Haus unverletzt verlassen. Der Sattelzugfahrer wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte durch die alarmierte Feuerwehr erst daraus befreit werden, nachdem der LKW ein Stück aus dem Haus herausgezogen worden war. Der Mann erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf annähernd 200.000 Euro belaufen. Das Wohnhaus war nach dem Unfall akut einsturzgefährdet. Es konnte zwischenzeitlich soweit gesichert werden, dass es wieder gefahrlos betreten werden kann. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Stödtlen, Mönchsroth und Dinkelsbühl mit insgesamt 70 Einsatzkräften. Die Kreisbrandmeister vom Ostalbkreis und aus Ansbach waren vor Ort, wie auch der Bürgermeister von Stödtlen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Sattelzuges musste die Rotachstraße voll gesperrt werden.

