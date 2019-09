Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gem. Unterschneidheim - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 10:25 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Traktor die Landesstraße 2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen. Kurz nach Unterschneidheim wollte der 71-Jährige nach links in einen befestigten Feldweg abbiegen und war bereits mitten im Abbiegevorgang, als ein 33-jähriger Motorradfahrer zum Überholen des Traktors ansetzte. Der 33-Jährige prallte gegen den Traktor und wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

