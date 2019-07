Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Glück im Unglück: Radfahrer wird nach Unfall sofort geholfen

Netphen / Dreis-Tiefenbach (ots)

Am Montagmorgen (01.07.2019) ist ein Radfahrer gegen ein parkendes Auto gekracht. Der 18-Jährige radelte über die Siegstraße in Richtung Weidenau, als er gegen das Hindernis stieß und stürzte. Sein Fahrrad wurde dabei stark beschädigt - der Sattel, die Gabel und das Lenkrad hatten sich verzogen. Obwohl er sich bei dem Unfall verletzte, hatte der 18-Jährige Glück im Unglück, denn bei dem Nutzer des geparkten Autos handelte es sich um einen Arzt, der gerade von einem Hausbesuch zurückkehrte. Nach der somit unmittelbar erfolgten ersten ärztlichen Versorgung - schneller geht es wohl nicht - lieferte eine RTW-Besatzung den Verletzten im Nachgang in ein Krankenhaus ein. Der Gesamtschaden beträgt rund 5.000,- Euro.

