POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 15.10.2019

Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, als er mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW Passat touchierte und diesen dadurch beschädigte. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Montag, zwischen 15:20 Uhr und 15:40 Uhr, in der Schlosserstraße in Salzgitter, auf dem dortigen Aldi- Parkplatz.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter, 05341/ 18970, in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montag, um 19:25 Uhr, ereignete sich in der Westfalenstraße in Salzgitter-Lebenstedt, Parkplatz Reppnersche Bucht, ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Salzgitteraner kam mit seinem Motorrad aus noch unbekannten Gründen auf dem Parkplatz von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Altglascontainer und anschließend frontal in einen Holzstapel. Der 28-jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

