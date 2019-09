Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Wimbern - Einbruch in Ruhrtalklinik

Wickede (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag brachen unbekannte Täter in die Klinik am Wimberner Kirchweg ein. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und gelangten so in einen Büroraum. Hier fanden sie eine Geldkassette und einen kleinen Tresor vor. Beide Behältnisse konnten von den Tätern geöffnet werden. Sie erbeuteten dabei Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 029232-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

