Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung in Schule, Versuchter Einbruch, Roller entwendet

Ostalbkreis (ots)

Spraitbach: Sachbeschädigung in Schule

Zwischen Donnerstag und Montagnachmittag begaben sich vermutlich Kinder in zwei Räumlichkeiten der Grundschule und richteten dort einen Sachschaden von geschätzt ca. 1000 Euro an. In zwei Räumen der Schule wurden diverse Unterrichtsutensilien zerstreut und teilweise beschädigt, weiterhin wurde eine Gitarre beschädigt und die Tafel mit Ausdrücken besudelt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562.

Bopfingen: Versucher Einbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 7 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Baucontainer in der Lindenstraße einzubrechen. Da sie aber nicht in den Container gelangten, wurde nichts entwendet. Beim Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro am Container. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Aalen: Roller entwendet

Zwischen Freitag, 17:15 Uhr und Montag, 23 Uhr wurde ein in der Hirschbachstraße abgestellter Motorroller der Marke Vespa entwendet. Der schwarze Roller vom Typ RSM hat einen Zeitwert von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen genommen.

