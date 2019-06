Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Präsidiumsbereich Aalen: Anrufe falscher Polizeibeamter

Aalen (ots)

Am Montag gingen im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Aalen zahlreiche Anrufe falscher Polizeibeamter ein. Über 20 entsprechende Fälle wurden von den Geschädigten zur Anzeige gebracht. In allen bekannt gewordenen Fällen erkannten die Geschädigten die Betrugsmasche und gingen nicht auf die Forderungen der Anrufer ein. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor der Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten und rät:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Die Polizei ruft übrigens niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlicher Kombination an! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell