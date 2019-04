Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Brand einer Gartenhütte

Zeugenaufruf

Hausach (ots)

Eine Gartenhütte in der Straße "Schanze", gegenüber dem Neubau des Hausacher Schwimmbades, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch ein Feuer zerstört. Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei lassen die Gesamtumstände des Brands darauf schließen, dass das Feuer gegen 1.15 Uhr vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Demnach sei unter anderem ein in der Nähe befindliches Gartentor gewaltsam aufgebrochen worden, um auf das Grundstück zu gelangen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Ob ein Tatzusammenhang zu zurückliegenden Bränden im Raum Hausach besteht, wird geprüft. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen beobachtet haben, werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

