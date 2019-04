Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Ermittlungen nach handfestem Streit

Hohberg (ots)

Eine Auseinandersetzung am Samstagabend vor einem Lokal in der Franckensteinstraße dürfte nach bisherigen Erkenntnissen auf persönliche Differenzen der Beteiligten zurückzuführen sein. Zunächst soll ein Paar gegen 21.30 Uhr in der Gaststätte von einer mehrköpfigen Personengruppe angegangen und beleidigt worden sein. Als die beiden 21 und 24 Jahre alten Gäste das Lokal kurze Zeit später verließen, soll sich der Streit auf dem davor befindlichen Parkplatz fortgesetzt haben. Hierbei soll das Paar von vier weiblichen Personen aus der Gruppe bespuckt und der 21-Jährigen gewaltsam deren Handy sowie ein Schlüsselbund abgenommen worden sein. Die 21-Jährige hatte laut ihren Schilderungen mehrere Schläge der Angreiferinnen einstecken müssen und trug leichte Blessuren davon. Während das Handy der Leichtverletzten wieder zurückerlangt werden konnte, fehlt vom Schlüsselbund nach wie vor jede Spur. Die Beamten der Kriminalpolizei haben zur Identität der Verdächtigen und zu den genauen Hintergründen des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen.

