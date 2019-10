Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel aus Anlass einer versammlungsrechtlichen Kundgebung in Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Ort: 38226 Salzgitter, In den Blumentriften, Fußgängerzone Zeit: Dienstag, 15.10.2019, 17:00 Uhr - 18:30 Uhr. Hergang: Zu einer von einem kurdischen Verein veranstalteten Kundgebung erschienen am Dienstag ca. 350 Versammlungsteilnehmer/-Innen am Stadtmonument in Salzgitter-Lebenstedt. Bei der Kundgebung wurden die militärischen Aktionen der Türkei im Norden Syriens thematisiert. In den 90 Kundgebungsminuten gab es mehrere Rede- und Musikbeiträge. Aus polizeilicher Sicht kann von einem störungsfreien, friedlichen Versammlungsverlauf gesprochen werden.

