Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190819.3 Tellingstedt: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Tellingstedt (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat eine Streife in Tellingstedt einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein am Steuer eines Autos saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Kurz vor 01.00 Uhr entschlossen sich die Beamten, in der Husumer Straße einen Audi und seinen Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf Frage nach dem Führerschein händigte der 18-jährige Insasse eine so genannte BF17 Prüfbescheinigung aus, die bereits abgelaufen war. Eine erforderliche Fahrerlaubnis besaß der Dithmarscher nicht. Alkohol wollte der junge Mann nicht getrunken haben - ein Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von 1,11 Promille. Die Polizisten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Merle Neufeld

