Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190818.3 Heide

Wöhrden: Einbrüche in Friseursalons

Heide / Wöhrden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Einbrecher einen Friseursalon in Heide und einen in Wöhrden heimgesucht. Der Sachschaden, den die Täter anrichteten war erheblich, die Beute nur gering.

In Wöhrden versuchten Eindringlinge vergeblich, sich Zutritt zu einem Friseurgeschäft in der Chausseestraße zu verschaffen. Sie bearbeiteten ein Fenster und eine Tür, gelangten jedoch nicht ins Innere des Objekts. Der Schaden, den die Unbekannten durch ihre Hebelversuche anrichteten, dürfte bei 650 Euro liegen.

In der Heider Blumenstraße waren Einbrecher erfolgreicher. Hier drangen sie gewaltsam in ein Friseurgeschäft ein, entwendeten vermutlich etwa hundert Euro und entfernten sich unerkannt. Der Schaden, den die Täter mit ihrem Einbruch verursachten, dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich daher bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

