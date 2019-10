Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 15.10.2019

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Samstag, 18:20 Uhr, und Montag, 07:35 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Wolfenbüttel ein. Im Gebäudeinneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Im Keller wurde ein Tresor durch die Täter aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

PKW zerkratzt

Einen VW Tiguan zerkratzen bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag, 11:30 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr. Das Fahrzeug war im Forstweg in Wolfenbüttel abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro.

Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Am Montag, um 06:45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Salzdahlumer Straße / Neuer Weg in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall. Ein 40- jähriger PKW-Fahrer aus Sickte befuhr die Salzdahlumer Straße und wollte nach links in den Neuen Weg abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 24-jährigen Wolfenbüttelers, welcher den Mittelweg befuhr und gerade in die Salzdahlumer Straße fahren wollte. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Beide Fahrer wurden hierdurch leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren derart schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

