Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 09.09.2019

Goslar (ots)

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus.

Clausthal-Zellerfeld. In der Zeit von Montag, 02.09.19, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 08.09.19, 15.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter vermutlich über den rückwärtigen Gebäudeteil in ein leerstehendes Mehrparteienwohnhaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. mehrere hier abgestellte Elektroaltgeräte (Waschmaschine, Trockner, E-Herd). Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Altenauer Straße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Von der Fahrbahn abgekommen.

Goslar. Am Sonntagmittag, gegen 13.55 Uhr, befuhr eine 33-jährige Goslarerin mit ihrem grauen Audi A4 mit GS-Kennzeichen die K 32 von Goslar in Richtung Hahndorf. Kurz vor der Abzweigung zur K 1 kam sie aus bislang nicht bekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier rutschte das Fahrzeug eine kleine Böschung hinunter und überschlug sich in der Folge mehrfach auf einem angrenzenden Acker. Die 33-Jährige und die drei ebenfalls aus Goslar stammenden Mitinsassen im Alter von 6, 13 und 55 Jahren, wurden nach den bislang vorliegenden Mitteilungen bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt und im Anschluss an die medizinische Erstversorgung vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Goslarer Krankenhaus gebracht. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell