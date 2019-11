Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, BAB 61: Brennender Pkw sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Hockenheim (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen brennenden Pkw auf dem Seitenstreifen zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Hockenheim auf der BAB 61.

Aufgrund eines technischen Defekts im Bereich des Getriebes geriet ein VW Golf während der Fahrt in Brand. Dem 27-jährigen Fahrer gelang es noch den Pkw auf dem Seitenstreifen zum Stehen zu bringen. Das Feuer breitete sich jedoch rasch auf den kompletten Pkw aus. Die verständigte Feuerwehr Speyer kam vor Ort, konnte aber ein vollständiges Ausbrennen des Pkw nicht mehr verhindern.

Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 500 EUR. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn kurzzeitig in Fahrtrichtung Autobahndreieck Hockenheim gesperrt werden. Durch die Sperrung staute sich der Verkehr auf einer Länge von drei Kilometern. Die Rauchentwicklung führte auch in der Gegenrichtung zu einem Rückstau von einem Kilometer.

Zurzeit sind der rechte Fahrstreifen und der Seitenstreifen gesperrt. Sobald der ausgebrannte Pkw abgeschleppt ist, wird auch der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben.

