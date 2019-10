Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Garagenbrand mit mehreren Verletzten

Wetter (Ruhr) (ots)

Vergangene Woche Dienstag, 08.10.2019, führte der Löschzug Alt-Wetter eine Einsatzübung durch. Schauplatz dieser war das Gelände eines ehemaligen Autohauses in der Heinrich-Kamp-Straße. Das sich darauf befindliche Gebäude, inzwischen Eigentum der Ruhrkirche, soll in naher Zukunft abgerissen werden. Dies ermöglichte den Verantwortlichen des Löschzuges, eine äußerst realitätsnahe Einsatzübung durchzuführen.

Die angenommene Lage hierbei erstreckte sich zunächst auf einen Garagenbrand, bei dem sich noch Personen in der betreffenden Garage befinden sollten. Bei der ersten Erkundung fanden die Einsatzkräfte einen Jugendlichen, der beim Spielen in eine Grube fiel und nicht mehr ansprechbar war. Durch den Angriffstrupp wurde das Garagentor gewaltsam geöffnet und zwei Personen ins Freie gerettet. Die besondere Schwierigkeit bestand darin, die zweite Person zu befreien, da diese in der engen und verqualmten Garage eingeklemmt war. Währenddessen wurde der Jugendliche durch weitere Einsatzkräfte, ebenfalls unter Atemschutz, mittels Leiter aus der Grube gerettet.

Nach Abschluss der beiden Szenarien konnten die Einsatzkräfte an den weiteren Garagentoren verschiedene Schneidtechniken ausprobieren und üben, die im Einsatzfall sinnvoll eingesetzt werden können.

Ein großer Dank gilt der Ruhrkirche, die es der Feuerwehr problemlos und innerhalb kürzester Zeit ermöglicht hat, solche Übungen durch Bereitstellung der örtlichen Gegebenheiten durchzuführen. Der Dank gilt ebenfalls den Anwohnern, die den ungewöhnlichen Lärm inmitten des Wohngebietes für gut zwei Stunden ertragen haben.

