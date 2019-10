Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Montagabend gleichzeitig

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Montagabend zu zwei Einsätzen gleichzeitig alarmiert. Der Löschzug Alt-Wetter wurde um 19:29 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Weststraße alarmiert. Parallel wurde der Löschgruppe Grundschöttel das gleiche Einsatzstichwort aus der Breslauer Straße gemeldet. In beiden Fällen wurden die entsprechenden Personen schon einige Tage nicht gesehen. Die Wohnungstüren konnten durch die Einsatzkräfte schadenfrei, mittels Spezialwerkzeug, geöffnet werden. An beiden Einsatzstellen kam die Hilfe allerdings zu spät und die Einsatzstellen wurden jeweils an den Notarzt und die Polizei übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Einsätze konnten nach einer guten Stunde beendet werden.

