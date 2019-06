POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 16.06.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Diebstahl aus Container In der Zeit zwischen dem 14.06.2019, 18:00 Uhr und dem 15.06.2019, 07:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu dem Betriebsgelände einer Maschinenbaufirma im III. Hüllenweg Nr. 43 in Barßel. Dort wurden aus einem Abfallcontainer diverse Stromkabel entwendet. Es entstand ein Schaden von geschätzten 1000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Barßel unter 04499-9430 entgegen. Friesoythe - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 15.06.2019, zwischen 17:20 Uhr und 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Famila-Einkaufsmarktes, in der Straße "Am Hafen", zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten Pkw Audi A6 Avant. Der Audi wurde leicht am Heck beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe- Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind Am 15.06.2019, 18:25 Uhr kam es auf der Straße "Alte Meeschen" zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Friesoyther fuhr mit seinem Pkw aus einer Parklücke auf die Straße. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem 2-jährigen Kind, welches mit seinem Laufrad fuhr. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Das Kind wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

