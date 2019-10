Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschzüge I (Alt-Wetter) und II (Volmarstein/Grundschöttel) wurden am Donnerstagabend um 20:23 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Ruhrtal Center in Alt-Wetter alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle hatten die Mitarbeiter und Kunden der Geschäfte das Einkaufszentrum schon vorbildlich geräumt und sich ins freie begeben. Durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp wurde direkt der Bereich in einem Treppenhaus kontrolliert. Hier konnte ein eingeschlagener Druckknopfmelder vorgefunden werden. Da aber weder ein Brand oder anderes berechtigtes Ereignis vorlag um den Melder einzuschlagen wurden die Einsatzkräfte hier böswillig alarmiert. Die Einsatzstelle wurde an die Haustechnik übergeben und alle Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach einer halben Stunde abbrechen.

Hinweise zum Verursacher des Einsatzes könnten gerne an die Polizei oder die Stadt Wetter (Ruhr) (Telefon 02335/840221) gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell