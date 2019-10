Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter Tür und Brandmeldealarm in Grundschule

Wetter (Ruhr) (ots)

Mit dem Alarmstichwort "P-Tür" wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Montag um 12:59 Uhr in die Friedrichstraße alarmiert. Hier hatten Anwohner ihren Nachbarn das letzte Mal vor dem Wochenende gesehen und sich nun Sorgen gemacht, dass ihm in der Wohnung etwas zugestoßen sein könnte. Richtigerweise wählten sie den Notruf. Überraschend fand der Einsatz dann aber doch ein schnelles und vor allem gutes Ende. Gerade als die Einsatzkräfte ein Spezialwerkzeug zum Türöffnen ansetzen wollten, öffnete der Bewohner doch die Tür selbst. Er wurde von Rettungsdienst und Notarzt kurz untersucht, konnte aber auch in seiner Wohnung verbleiben. Nach fünfzehn Minuten war der Einsatz für die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beendet.

Ein Brandmeldealarm in der Grundschule Volmarstein sorgte am Dienstagmorgen um 10:37 Uhr für einen Feuerwehreinsatz.

Schon nach zwei Minuten waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort und konnten schnell die Rückmeldung "Fehlalarm" geben. Die ca. 200 Schülerinnen und Schüler hatten mit ihren Lehrerinnen und Lehrern das Gebäude bereits vorbildlich verlassen. Den Alarm hatte ein Druckknopfmelder in der ersten Etage der Schule aus unbekannten Gründen ausgelöst, am Melder selbst waren keine Spuren zu finden. Der Bereich wurde kontrolliert und nach zwanzig Minuten konnten alle eingesetzten Kräfte aus Volmarstein, Grundschöttel und Alt-Wetter wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Thomas Schuckert

Telefon: 02335-840730

E-Mail: thomas.schuckert@stadt-wetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell