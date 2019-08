Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann in Essen nach Fahrt ohne Bahnticket fest

Essen (ots)

Bundespolizisten haben in der vergangenen Nacht (5. August) einen 38-jährigen Essener festgenommen, der ohne gültiges Bahnticket eine S-Bahn nutzte und wegen gleicher Straftaten bereits mit Haftbefehl gesucht wurde.

Eine Streife der Bundespolizei wurde in der vergangenen Nacht zu einer Personalienfeststellung in den Hauptbahnhof Essen gerufen. Mitarbeiter eines Prüfdienstes hatten zuvor in einer S-Bahn einen 38-jährigen Mann aus Essen festgestellt, der den Zug offensichtlich ohne gültiges Bahnticket nutzte. Als die Einsatzkräfte dann die Identität des deutschen Staatsangehörigen prüften stellten sie schnell fest, dass der Mann bereits seit März 2019 von der Essener Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Grund: Erschleichen von Leistungen. Im September 2018 ist er bereits zu einer Geldstrafe von 580 Euro verurteilt worden, die er jedoch nicht zahlte.

Da er auch in der vergangenen Nacht den geforderten Geldbetrag nicht bei der Bundespolizei begleichen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert und hat nun ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. Zusätzlich wurde gegen ihn noch ein weiteres Verfahren wegen Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

