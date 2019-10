Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Gestürzte Person und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Zwei kleinere Einsätze musste die Feuerwehr Wetter am heutigen Dienstag bewältigen.

Um 09:42 Uhr war eine Person in ihrer Wohnung in der Königstraße gestürzt. Aus medizinischen Gründen konnte sich die Patientin nicht wieder selbstständig aufsetzen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Besatzung eines Krankentransportwagens wurde die Patientin mittels eines speziellen Tragetuches angehoben und dann wieder wohlbehalten in ihr Bett gesetzt. Nach gut zwanzig Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Der zweite Einsatz erfolgte dann gegen 10:00 Uhr im Ortsteil Wengern. In einem dortigen Wohnheim hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Nach der Erkundung konnte der Einsatzleiter aber hier schnell Entwarnung geben. Die Rauchmelder hatten aufgrund von Schweißarbeiten ausgelöst, ein Feuer steckte zum Glück nicht dahinter. Alle eingesetzten Einheiten aus den Löschzügen Alt-Wetter, Wengern / Esborn und Volmarstein / Grundschöttel machten sich nach zwanzig Minuten wieder auf den Heimweg zu ihren Standorten.

