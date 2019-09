Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Einsatzstichwort "P-Tür" für Löschgruppe Esborn

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einer technischen Hilfeleistung mit dem Stichwort "P-Tür" musste am Mittwochmorgen um kurz vor sieben Uhr die Löschgruppe Esborn ausrücken.

In der Voßhöfener Straße war eine Person in der Wohnung gestürzt und konnte nun nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Als die Feuerwehr an der genannten Adresse eintraf, brauchte sie allerdings nicht mehr tätig werden, eine Nachbarin hatte die Wohnungstür mit einem Zweitschlüssel bereits geöffnet. Der Einsatz konnte nach fünfzehn Minuten beendet werden.

