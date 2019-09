Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldealarm in Wengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Brandmeldealarm musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am frühen Mittwochmorgen ausrücken.

Ein automatischer Rauchmelder in einem Wengeraner Industriebetrieb in der Osterfeldstraße hatte den Alarm um 06:36 Uhr ausgelöst. Als die zuständigen Einheiten aus Wengern, Esborn und Alt-Wetter an der Einsatzstelle eintrafen, begann der Einsatzleiter sofort mit der Erkundung. Recht schnell konnte er dann Entwarnung geben, denn weder Rauch noch Feuer hatten für die Alarmauslösung gesorgt. Ein Grund für die Aussendung des Alarms wurde nicht festgestellt.

Die eingesetzten Kräfte konnten somit bereits nach dreißig Minuten den Heimweg zu ihren Standorten antreten.

