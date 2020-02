Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch am Wochenende.

Lippe (ots)

Am Wochenende drangen bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Grabenstraße ein und durchsuchten es. Eine Bewohnerin entdeckte den Einbruch am Sonntagnachmittag. Zu möglichem Diebesgut kann noch nichts gesagt werden. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, informiert bitte die Kriminalpolizei telefonisch unter 05231 6090.

