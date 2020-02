Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Drei Autos beschädigt

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag, 16:00 h, wurden in der Regentorstraße mindestens drei PKW beschädigt. An zwei Fahrzeugen wurde jeweils die Windschutzscheibe eingeschlagen und an einem dritten PKW wurden die Außenspiegel zerstört. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Lemgo, Tel. 05261 9330, melden.

