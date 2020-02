Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Dentalgeschäft

Lippe (ots)

(KF)Am Samstag, kurz nach 18:00 h, kam es in der Röntgenstraße zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Geschäftsräume und entwendeten dort Geräte und Maschinen zur Dentalbehandlung. Der Gesamtschaden liegt in einem hohen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen machten oder etwas zum Verbleib der gestohlenen Dentaltechnik wissen, werden gebeten sich bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

