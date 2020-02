Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Bei Einbruch Schlauboot entwendet

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom 26.01.2020 bis zum Abend des 31.01.2020 brachen bisher unbekannte Täter in eine Werkstatthalle an der Kirchheider Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Stahlschiebetür der Halle und entwendeten verschiedene Werkzeuge, Felgensätze und ein Schlauchboot mit Außenborder und Bootstrailer. Zeugen mögen sich bitte bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell