Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Von dem Gelände eines Kfz-Betriebs in der Gasstraße stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag einen VW Transporter im Wert von über 32.000 Euro. Es handelt sich um einen beigefarbenen VW Multivan T6, an dem keine Zulassungskennzeichen angebracht waren. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl und zum entwendeten Fahrzeug bearbeitet das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell