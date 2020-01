Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Schmuck und Münzen erbeutet.

Lippe (ots)

Schmuck und Münzen im Wert von etwa 800 Euro erbeuteten Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus "Zum Weitblick". Die Einbrecher hebelten am Donnerstag, zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr, ein Fenster auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang teilen Sie bitte der Kripo unter der Rufnummer 05231 6090 mit.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell