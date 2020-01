Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. 10 Prozent waren zu schnell.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen hat der Verkehrsdienst der Polizei Lippe auf der Schötmarschen Straße die Geschwindigkeiten der dort fahrenden Fahrzeuge überwacht. Das Messgerät wurde in der 30-km/h-Zone, in unmittelbarer Nähe zur Schule und zum Kindergarten aufgebaut. Im Ergebnis waren etwa 10 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die Beamten mussten 52 Verwarnungen aussprechen. In acht Fällen waren die Fahrer so schnell, dass Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben wurden. Der Fahrer eines Skoda aus Düsseldorf war mit 77 km/h unterwegs. Neben einem vorgesehenen Bußgeld in Höhe von 200 Euro wird er auch einen Monat auf die Nutzung seines Skodas verzichten müssen. Insbesondere vor Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Hier nutzen regelmäßig Kinder und ältere Menschen die zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen gemeinsam mit dem Fahrzeugverkehr. Bitte nehmen Sie als Kraftfahrende auf diese Gruppen "verkehrsschwacher Personen" besondere Rücksicht und fahren an diesen Stellen extra besonnen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell