Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Beschädigter Wagen gesucht.

Lippe (ots)

Am späten Montagnachmittag, etwa um 17 Uhr, touchierte eine 49-Jährige mit dem Außenspiegel ihres Peugeot einen geparkten Wagen in der Palaisstraße. Sie hielt auf dem Parkstreifen an und sah, wie ein silbergraues Auto hinter ihr in Richtung Fürstengartenstraße losfuhr. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um das beschädigte. Das Verkehrskommissariat bittet die Halterin oder den Halter sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

