Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbrecher stehlen Werkzeug und Transporter.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Nederlandstraße ein. Die Täter beschädigten eine Tür und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Außerdem fanden sie den Schlüssel eines auf dem Gelände geparkten Transporters und entkamen mit diesem. Es handelt sich bei dem Wagen um einen weißen Renault Trafic mit Dachträger und Lippe-Kennzeichen. Hinweise zum Einbruch und zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell