Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Phantombild zeigt falschen Polizisten.

Lippe (ots)

Falsche Polizisten brachten eine ältere Dame im letzten Jahr dazu, 17.000 Euro von ihrer Hausbank abzuheben und dieses Geld den Betrügern zu übergeben. Ende August klingelte das Telefon der 88-jährigen Frau aus Detmold. Ein unbekannter Mann, der sich als Polizist ausgab, fragte die Frau zunächst nach ihren Vermögensverhältnissen. Dann erklärte er der Frau, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei. Sie solle unter einem Vorwand einen hohen Geldbetrag abheben. Dieses Geld übergab die Frau später an ihrer Haustür an einen der Täter. Von diesem konnte ein Phantombild angefertigt werden, das nunmehr auf Grund eines Gerichtsbeschlusses veröffentlicht werden darf: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lemgo-betrug Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, 1,70 m groß, hat dunkle kurze Haare und wirkt gepflegt. Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell