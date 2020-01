Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Firmeneinbruch.

Lippe (ots)

Über das vergangene Wochenende brachen bislang Unbekannte in eine Firma in der Triftenstraße ein. Wie die Täter in die Lagerhalle des Unternehmens gelangen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Innerhalb des Komplexes gelangten die Täter in den Bürotrakt, wo sie nach Diebesgut suchten. Was den Einbrechern dabei in die Hände fiel, steht nicht fest. Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell