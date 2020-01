Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Auf Kipp stehendes Fenster reicht Dieben zum Einbruch.

Lippe (ots)

Sonntag nutzten Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wall. Die Täter drangen zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr ein und durchwühlten auf ihrer Suche nach Diebesgut zahlreiche Behältnisse. Fündig wurden sie in Form von Bargeld. Ihre Beobachtungen in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist für Einbrecher quasi ein offenes Fenster! Verschließen Sie bitte, auch bei vermeintlich nur kurzer Abwesenheit, stets alle Fenster und Türen.

