POL-LIP: Schlangen - Versuchter Einbruch in Kirche

Lippe (ots)

(sbe) Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 19.01.20 bis 25.01.20 in die Kirche an der Raiffeisenstraße einzubrechen. Die Täter betraten das Gebäude jedoch nicht. Hinweise erbittet die Polizei unter 05231 / 6090.

