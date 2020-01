Polizei Düsseldorf

POL-D: Geschwindigkeitsmessungen auf der Oberkasseler Brücke - Pkw-Fahrer mit über 60 Stundenkilometern zu schnell unterwegs

Düsseldorf (ots)

Freitag, 3. Januar 2020, 21.15 Uhr

Deutlich zu schnell startete ein 34-jähriger Kölner im noch jungen Jahr 2020 durch. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Oberkasseler Brücke am Freitagabend wurde der Mann in seinem Porsche mit 119 km/h anstatt erlaubten 50 km/h gemessen. Abzüglich der Messtoleranz entspricht dies einer vorwerfbaren Geschwindigkeitsüberschreitung von 65 km/h. Den Betroffenen können jetzt drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 480 Euro erwarten.

