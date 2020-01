Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch

Lippe (ots)

(sbe) Am 25.01.20 in der Zeit vom 04:00 bis 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Kulturvereins am Biesterbergweg. Die Räume wurden betreten und mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen. Das Hartgeld wurde durch die Diebe entwendet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen erbittet die Polizei unter 05231 / 6090.

