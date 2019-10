Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen wegen Sexualstraftat zum Nachteil einer Minderjährigen in Stralsund

Stralsund (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermitteln derzeit wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts zum Nachteil eines minderjährigen Mädchens in Stralsund gegen zwei syrische Tatverdächtige (32 und 16 Jahre alt). Der Vorfall soll sich am Dienstagabend in der Wohnung eines der Tatverdächtigen ereignet haben. Der Polizei wurde der Sachverhalt jedoch erst gestern durch die Anzeigeerstattenden bekannt. Zum Schutz des Opfers werden zunächst keine weiteren Details bekanntgegeben.

Derzeit wird der 16-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Nach dem 32 Jahre alten zweiten Tatverdächtigen wird aktuell gesucht. Gegen beide Tatverdächtige wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsund Haftbefehl beantragt.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Bei weiteren Erkenntnissen wird unaufgefordert nachberichtet.

