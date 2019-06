Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Wohnwagendiebstahl

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstag 08.06.2019 zwischen 14:30 Uhr und 16:55 Uhr wurde ein in der Breisgaustraße abgestellter Wohnwagen des Herstellers Knaus Typ TAB 320 RS entwendet. Der Wohnwagen mit auffälliger Ei-Form in grauer Farbe war an einen Baum angekettet.

Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

