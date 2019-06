Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto fährt in die Leitplanken - Zeugensuche

Am Sonntag, 09.06.19, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf der Überleitung der A98 auf die A5 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte von der A98 auf die A5 in Richtung Süden (Basel) fahren, geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß anschließend mit der Leitplanke zusammen. Trotz erheblichen Schäden an der Leitplanke und vermutlich auch am Auto, fuhr der Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern weg. Bei dem Auto soll es sich um ein hellen Opel gehandelt habe. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer eines VW Passat mit deutscher Zulassung, der an der Unfallstelle angehalten haben soll.

