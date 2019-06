Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gartenhütte abgebrannt

Freiburg (ots)

Eine Gartenhütte am See im Bereich des Industriegebietes "Entenbad" ist am Sonntag, 09.06.19, gegen 01.30 Uhr, abgebrannt. Die etwa 5x5 Meter große Hütte brannte vollständig nieder. Die Ursache des Brandes steht bislang nicht fest, ebenso die Höhe des Sachschadens. Die Feuerwehr Hauingen und Brombach waren mit etwa 25 Einsatzkräften am Brandort. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell