Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Sporthalle Hauingen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen von Freitag auf Samstag in die Sporthalle in Hauingen, Brückenstraße, ein. Nach dem Einschlagen einer Scheibe gelangte sie in die Halle, wo drei Feuerlöscher entwendet wurden. Die Feuerlöscher wurden anschließend im Bereich der angrenzenden Schule versprüht. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, sucht Zeugen, welchen im Zeitraum von Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Sporthalle aufgefallen waren.

