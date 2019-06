Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Oberprechtal: Zusammenstoß zweier Pkw fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Bei einem Verkehrsunfall am Mittag des Pfingstmontags wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand mehr als 10.000 Euro Sachschaden. Ein junger Mann war mit seinem Auto auf der Landstraße zwischen Elzach und Oberprechtal unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto geriet ins Schleudern und kollidierte mit seiner Front seitlich mit einem entgegenkommenden BMW. In diesem verletzten sich Fahrer und Beifahrerin. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Unfallursächlich dürfte die Kombination aus nicht angepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn gewesen sein. Die Ermittlungen zur Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers dauern an.

