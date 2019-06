Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Breisach: Mutmaßliche Wohnungseinbrecher wollen mit Diebesgut aus Deutschland über die Grenze - Festnahme

Bereits am 24.05.2019 haben französische Polizeikräfte beim Grenzübergang in Breisach drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher mit Diebesgut aus Deutschland im Gepäck festgenommen. Die drei männlichen Personen im Alter von 17, 19 und 20 Jahren hatten sich bei der Einreise per Pkw nach Frankreich gegen 22.30 Uhr zunächst einer Grenzkontrolle auf französischer Seite entzogen.

In dem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen wurde Diebesgut gefunden, das nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Breisach-Hochstetten und Freiburg-Waltershofen vom 24.05.2019 zugeordnet werden kann. Die entwendeten Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 3.800 Euro konnten teilweise bereits an die Besitzer zurückgeführt werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen mit kosovarischer Staatsangehörigkeit sowie einen 17- und einen 20-Jährigen, deren Staatsangehörigkeit bisher nicht eindeutig geklärt werden konnte. Zwei der Tatverdächtigen sind in der Vergangenheit einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

