POL-FR: Nachtragsmeldung zu: Gemarkung Häg-Ehrsberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugensuche

Nachtragsmeldung: Zu dem Unfall von Samstag, 08.06.19, gegen 15.50 Uhr, sucht das Polizeirevier Schopfheim Zeugen. Nach den vorliegenden Erkenntnissen soll dem 54jährigen Motorradfahrer in einer Linkskurve ein Auto entgegengekommen sein. Dieses soll hierbei auf die linke Fahrspur gekommen sein, wodurch der Motorradfahrer gezwungen war nach rechts auszuweichen. Der Motorradfahrer kam hierdurch von der Straße ab und stürzte einen Abhang hinunter. Hierbei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei dem entgegenkommenden Auto soll es sich um einen Mercedes, möglicherweise Geländewagen/SUV, älteres Modell gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

(...) Am Nachmittag gegen 15:50 Uhr stürzte ein 54-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt auf der Landstraße L 146 von Happach in Richtung Lehen, oberhalb des Forsthofes direkt hinter einer scharfen Linkskurve. Er wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er mittels Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik verbracht werden musste. (...)

