Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Verkehrssicherheitsarbeit durch Geschwindigkeitskontrollen

Freiburg (ots)

Schluchsee - Am Sonntag, den 10.06.2019, wurde in der Zeit von 10:00 bis 11:45 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 5 Fahrzeugführer gemessen werden, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten hatten. Bei zwei Fahrzeugführern ergab sich eine Verwarnung und bei drei Fahrzeugführern wurde die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h um 22 km/h, 26 km/h und 31 km/h überschritten. Hier wird jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige beim Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald vorgelegt. Nebenbei wurde an zwei weiteren Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Hier wurde jeweils ein Mängelbericht ausgehändigt.

Das Revier Titisee-Neustadt wird weiterhin Geschwindigkeitskontrollen und Gurt- sowie Handykontrollen durchführen.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell