Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Körperverletzung in Baumarkt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 08.06.19, gegen 17.30 Uhr, kam es in einem Baumarkt in der Industriestraße zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem Kunden und Mitarbeitern zum Streit, in dessen Verlauf der Kunde einem Mitarbeiter einen Faustschlag versetzt haben soll. Der Mann wurde daraufhin aus dem Markt verwiesen und entfernte sich mit einem Fahrzeug. Der Vorfall soll von mehreren Personen wahrgenommen worden sein. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, sucht Zeugen.

