Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Festnahmen nach Diebstahl auf Baustelle

Meinerzhagen (ots)

Donnerstag, 19 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte gesehen, wie ein Transporter an einer Baustelle an der Straße "Zum Eickenhahn" vorfuhr. Die beiden Beschuldigten stiegen aus, luden Kabelreste ein und fuhren davon. Polizeibeamte trafen das Fahrzeug samt der Insassen aus Bochum (40, 52) im Bereich der Autobahnauffahrt an. Im Fahrzeug befand sich diverser Elektro- und Metallschrott. Die Bochumer wurden festgenommen und das Diebesgut sichergestellt.

Einbrecher versuchten Donnerstagabend die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Höltchen aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Gegen 21.30 Uhr hatten Nachbarn einen Verdächtigen beobachtet. Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze. Zudem habe er eine Taschenlampe und einen schwarzen Leinenbeutel bei sich geführt. Die Zeugin schätzte den schlanken Mann auf etwa 50 Jahre. Die Polizei wurde erst am Folgetag verständigt.

